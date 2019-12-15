Москва, , 09:00 — REGNUM Сегодня, 15 декабря, в России — День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей, сообщает ИА REGNUM.

Журналист Mil.ru

«Сегодня мы вспоминаем репортеров, погибших при исполнении своего профессионального и человеческого долга. Профессия военного журналиста — одна из самых опасных. Они рискуют своей жизнью, чтобы люди могли знать правду о происходящем. Российские корреспонденты сегодня работают во всех горячих точках мира, благодаря их самоотверженности мы получаем объективную информацию», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что ранее «совместно с журналистским сообществом депутатами был разработан, принят и уже вступил в силу закон, направленный на защиту репортеров, которые работают в горячих точках».

В соответствии с законом корреспондент, пострадавший в зоне боевых действий, может получить компенсацию, а в случае его гибели компенсация будет выплачена его семье.

«Необходимо защищать и поддерживать журналистов, которые честно выполняют свою работу, рискуя жизнью и здоровьем. И делать все, чтобы тот трагический список имен, которые мы вспоминаем сегодня, не пополнялся», — сказал Володин.