Калуга, , 18:10 — REGNUM Калужская область занимает пятое место в Центральном федеральном округе по количеству новорождённых на одну тысячу человек населения. За девять месяцев 2019 года в регионе родились 6794 ребёнка, что на 1049 детей меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 13 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам завершившейся в Калуге конференция «Качество жизни: региональная стратегия, факторы роста».

По словам заместитель министра труда и социальной защиты населения области Татьяны Романовой, в 2019 году в регионе был отмечен наибольший спад рождаемости по вторым детям, или более 16%. До 29 лет увеличился средний возраст матерей при рождении первого ребёнка. Если в 2015 году в Калужской области рожала каждая 18-я женщина детородного возраста, то в 2019 году — уже каждая 25-я.

Ранее губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что естественная убыль населения в регионе, где за первую половину 2019 года наблюдалось стремительное падение рождаемости, связана с нехваткой женщин и «неумением мужиков рожать».

«Мужики не могут за женщин начать рожать, если их нет», — сказал Анатолий Артамонов.

Он отметил, что в Калужской области ввели эксклюзивные меры для улучшения демографической политики, однако это не дало никаких результатов.

«Мы чуть ли не 15 лет платим женщине пособие с начала обнаружения беременности. Если она кормит ребенка грудью — тоже платим пособие», — уточнил калужский губернатор.

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