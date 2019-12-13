Москва, , 17:54 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в поручении правительству и главам регионов распорядился обеспечить медработников служебным жильём. Об этом говорится в поручении по итогам заседания президиума Госсовета, которое состоялось 31 октября.

«Принять меры по обеспечению медицинских работников служебным жильём, в том числе в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», — говорится в тексте документа.

Первый отчёт по предпринятым мерам президент ожидает до 1 марта 2020 года, далее такие отчёты будут осуществляться каждые полгода.