Волгоград, , 17:56 — REGNUM В суд отправили уголовное дело застройщика, которого обвиняют в нецелевом расходовании средств дольщиков ЖК «Изумрудный город» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, сообщили 13 декабря в пресс-службе региональной прокуратуры. 37-летний руководитель строительной организации признал, что получил от участников долевого строительства более 9,5 млн рублей и не исполнил свои обязательства.

По версии следствия, обвиняемый осенью 2015 года заключил договоры участия в долевом строительстве с несколькими подконтрольными ему юридическими лицами. Таким образом он хотел избежать возможного обращения взыскания и наложения ареста на имущество и расчетные счета строительной организации. С мая 2016 года по апрель 2019 года коммерсант через аффилированные структуры заключал с гражданами договоры цессии — уступки права требования на объекты недвижимости в трёх строящихся многоквартирных домах по улице Чулкова в Краснослободске. 9,5 млн рублей дольщиков он использовал по своему усмотрению, многоэтажки так и не были достроены.

Фигурант уголовного дела полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Краснослободский городской суд для рассмотрения по существу.