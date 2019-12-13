Белгород, , 17:35 — REGNUM Новые валидаторы для оплаты проезда безналичным способом начали тестировать в городском пассажирском транспорте Белгорода, сообщили 13 декабря в пресс-службе регионального департамента цифрового развития. Устройством пока оборудовали 10 автобусов, чтобы проверить, насколько они эффективны.

Главная цель нововведения это минимум участия водителя в процессе оплаты проезда и максимум удобства для пассажиров. В департаменте попросили обратную связь от горожан — написать об опыте оплаты проезда.

С 1 января 2020 года в Белгороде планируют полностью отказаться от наличной оплаты в пассажирском транспорте. Проездные билеты льготным категориям пассажиров уже «перечисляют» на карты.