Москва, , 17:26 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы судебных приставов рассказали, что по данным на ноябрь число невыездных россиян может вырасти до 25 миллионов, сообщает информационный портал TourDom.ru.

Первая причина наложения запрета на выезд — штрафы за нарушения правил дорожного движения, 13 миллионов автолюбителей из-за них не смогут покинуть страну. Еще 8 миллионов пропускают даты выплат по кредиту, еще 2,5 миллиона — должники по ЖКХ. Больше всего относительно выросло число россиян, которые не могут отдохнуть за рубежом из-за невыплаты алиментов (1,42 миллиона человек, на 10% больше, чем в прошлом году). Как утверждают эксперты, хуже всего алименты платят москвичи, краснодарцы и красноярцы.

Цифры шокируют — последний раз, когда приставы отчитывались в августе, фактически запрет был наложен на 3,58 миллионов граждан РФ.