13 декабря 2019 | Время чтения 8 мин

Десятки миллиардов рублей ежегодно расходуются на благоустройство, по некоторым оценкам, за минувшие 9 лет на эти цели потрачено 1,5 трлн рублей. Десятки фирм, близких к ответственным за программу чиновникам, не считаясь с мнением москвичей, зарабатывают себе и партнерам огромные деньги. В свою очередь горожане всё менее склонны покорно сносить эти «благодеяния».

Игорь Свирин, , 19:01 — REGNUM Так и не добившись взаимопонимания с администрацией ГБОУ «Школа 1434 Раменки» по вопросу несправедливого, по их мнению, увольнения старшего воспитателя, входящего в учебный комплекс детского сада «Непоседы» Галины Фримучковой, а также получив лишь отписки на все свои обращения в органы власти Москвы, родители дошколят решили посетить департамент образования лично. Пробиться на прием к большим начальникам не удалось: «не их уровня» проблема. Впрочем, удовлетворительных ответов от чиновников рангом помельче родители также не получили.

Надежда Воробьева. Обед в детском саду. 1968

История началась в конце 2018 года, как это принято, «без объявления войны» родителей обрадовали тем, что в 2019 году будет проведено благоустройство территории двух дошкольных отделений учебного комплекса. Поскольку чиновники лучше осведомлены о нуждах горожан, с родителями не посоветовались, более того, когда стали поступать конкретные вопросы, не стали на них отвечать.

Обеспокоенные родственники дошколят всё же выяснили, что по проекту реконструкции предполагается покрыть детские площадки резиновым покрытием «Мастерфайбр». Дальнейшие попытки выяснить, насколько безопасен данный вид покрытия для детей, буквально натолкнулись на заговор молчания. Забегая вперед, отмечу, что санитарных сертификатов на продукцию им не показали ни в администрации ГБОУ, ни в отвечающей за благоустройство управе района «Раменки», а подрядчика работ так и вовсе никто так в глаза и не увидел.

Родители провели собственное расследование и выяснили, что покрытия «Мастерфайбр» состоят из резиновой крошки, которую в основном получают из старых резиновых покрышек, в состав которых различные масла, сера, смолы и технический углерод. Также при монтаже покрытий используют полиуретановые клеи, некоторые компоненты которых являются токсичными. То есть даже если не принимать в расчет урон, который подобные изделия приносят окружающей среде, для того, чтобы они не приносили вреда здоровью, должны соблюдаться строгие технические условия, а продукция должна быть сертифицирована соответствующими государственными органами.

Детская площадка

Многие москвичи столкнулись с тем, что на благоустроенных в последние годы детских и спортивных площадках из-за невыносимого зловония попросту невозможно находиться. Поэтому, разобравшись с тем, что предлагают руководство комплекса и управа, и не получив ответа, насколько безопасно искусственное покрытие, совместными усилиями родители проект отменили.

Под давлением общественности чиновникам пришлось проводить благоустройство с использованием натуральных материалов. К концу ноября с многочисленными недоделками и откровенным браком, в частности детские площадки отсыпали не тем отсевом и не утрамбовали их должным образом, работы достигли экватора. Устранить брак и закончить благоустройство обещают в 2020 году.

Добавлю, что это так называемое благоустройство вновь проводилось без участия родителей, а попросту говоря, местные чиновники и руководство школы сделали всё, чтобы те, для кого оно и проводилось, не смогли повлиять на качество работ. Жители «Раменок», которые имели удовольствие воочию наблюдать за процессом, еще более категоричны в оценках, многие прямо заявляют, что настолько некачественно работы провели в отместку за отвергнутый проект укатывания детских площадок в резину.

На этом можно было бы считать конфликт исчерпанным, но неожиданно, буквально в один день, 25 ноября была уволена старший воспитатель того самого детсада, родители которого взбунтовались против благоустройства.

Игровая площадка с покрытием «Мастерфайбр» Мастерфайбр.рф

Здесь в наше повествование необходимо ввести еще одну сюжетную линию. В том же 2018 году в ГБОУ «Школа 1434 Раменки» трудоустроилась старшим методистом по дошкольным отделениям Елена Иванова. Дама сразу же проявила недюжинную активность, правда, не в рамках своих должностных обязанностей, а всё больше по хозяйственной части и неожиданным проверкам подведомственных учреждений.

На неискушенный взгляд такой функционал может показаться странным, только дело в том, что по закону об образовании учебное учреждение является автономным, директор в нём царь и бог, который по своему усмотрению расписывает сотрудникам должностные обязанности.

Кто уж там отвечает за методическое сопровождение дошкольного образования, неизвестно, по всей видимости, не сосредоточившаяся на проверках подведомственных детсадов госпожа Иванова. Так или иначе, но дошкольное отделение «Непоседы» было подвергнуто ряду проверок, в том числе и при участии родителей. Со слов очевидцев, претензии к старшему воспитателю «Непосед», во-первых, сводились к мелким придиркам, тогда как истинные причины проблем лежат в рамках созданной образовательной системы, во-вторых, ответственность за их устранение лежит на администрации ГБОУ. Вряд ли старший воспитатель подразделения может повлиять на то, чтобы у сотрудников появились положенные им по закону места для отдыха и личных вещей и вовремя менялись текущие трубы.

Допускаю, что на Галину Фримучкову также были возложены дополнительные хозяйственные обязанности, но сомневаюсь, что у нее были реальные возможности качественно их выполнять. Итогом бурной деятельности старшего методиста Ивановой стали два дисциплинарных взыскания, полученных Фримучковой буквально в течение месяца. Что и послужило основанием для директора комплекса Нагаевой уволить ее. Причём сотрудники, непосредственно ответственные за данные обязанности (завхоз, ответственная по питанию, кастелянша), благополучно продолжают работать в детском саду.

Игровая площадка с покрытием из цветной резиновой крошки Мастерфайбр.рф

Отмечу еще одну деталь, хотя в рамках вышесказанного она и не представляется настолько существенной, а лишь призвана оттенить волюнтаризм нынешней системы образования. Дело в том, что Галина Фримучкова является членом Избирательной комиссии избирательного участка N 2776 с правом решающего голоса. Ее полномочия заканчиваются только в 2023 году. И согласно пункту 19, статьи 29 ФЗ N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», не может до окончания срока своих полномочий быть уволена с работы по инициативе работодателя.

Предположу, что директор ГБОУ «Школа 1434 Раменки» Ирина Нагаева либо настолько уверена в своем праве уволить не угодившего подчиненного, либо, может быть, согласовала сей щекотливый вопрос заблаговременно.

Как выше было сказано, не добившись справедливости и не получив внятных ответов на свои вопросы, родители пришли на прием в Департамент образования. Узнав, что их сопровождает журналист ИА REGNUM, инспектор по Западному административному округу Галия Асманова вести разговор в моем присутствии отказалась, мотивировав свой отказ тем, что не было получено согласия пресс-службы ведомства. Спорить с теми, кто свое начальство боится настолько, что пренебрегает федеральным законодательством и воспрепятствует деятельности СМИ, крайне непродуктивно. Поэтому беседу передам со слов родительниц, ее участниц.

Поскольку система устроена так, что чиновник несет ответственность за то, в каком тоне он провел беседу, а не за то, что помог просителям, возмущенных увольнением любимого преподавателя, мам выслушали очень внимательно и даже попытались объяснить, что помочь им не в силах. А на прощание сопроводили напутствиями в том духе, что, мол, дорогие родители, обращайтесь в суд, трудовую комиссию и куда вам заблагорассудится. На том и расстались.

Обычные граждане вправе не знать всех нюансов российского законодательства и его правоприменения. А также, пусть и наивно, но рассчитывать на то, что те, кто находится у общества на содержании, будут хотя бы иногда работать в интересах этого общества. Избавление от иллюзий проходит болезненно, однако граждане настроены решительно довести начатое дело до конца. Будем надеяться, что всё у них получится. Меня во всей этой истории интересует та ее часть, на которую обычные люди внимания не обращают.

Случай в «Раменках» отнюдь не является уникальным, единичным и вряд ли исключительно московским явлением. Реформа образования привела к тому, что департамент образования, который является учредителем всех бюджетных учебных заведений Москвы, отвечает лишь за имущество, выделение средств и назначение директоров. Которых в совсем уж вопиющих случаях может уволить, а всё, что происходит внутри ГБОУ, зависит лишь от никому не подконтрольного директора. А он, в свою очередь, сосредоточив в руках такую власть, распоряжается ей как заблагорассудится.

Игровая площадка с покрытием из цветной резиновой крошки Мастерфайбр.рф

Рассмотренный нами пример также показывает то, что и смежники внакладе не остаются. Вряд ли управа в состоянии благоустроить подведомственную другому департаменту территорию. А следовательно, подобные работы являются предметом обоюдных договоренностей, то есть налицо схема, обладающая всеми признаками коррупции. О выгодах начальства из департамента скромно умолчим, но очевидно, что там не могут не знать о том, как устроены подобные процессы. Более того, допускаю, что там могут быть заинтересованы в столь плотном и продуктивном взаимодействии подчиненных.

Представляется, что в «Раменках» попались слишком активные родители, которые начали писать во все инстанции, соцсети, привлекать внимание журналистов к проблеме. Старший воспитатель Фримучкова оказалась «крайней» лишь потому, что не смогла либо не захотела договориться с родителями, дабы те не буянили.

Всё сотворенное человеческими руками требует регулярно ремонта и обновления, а это значит, что процесс благоустройства не закончится никогда. Деньги на него выделяются такие, что с гражданами можно не считаться. Только вот у москвичей заканчивается терпение покорно сносить «благодеяния» чиновников, а следовательно, подобных конфликтов будет всё больше, и градус их будет только расти.