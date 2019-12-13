Рязань, , 17:25 — REGNUM С просьбой сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году обратился к главе региона депутат Государственной думы от Рязанской области Александр Шерин. Текст официального обращения он опубликовал 13 декабря на своей странице в социальной сети.

Депутат полагает, что с бюджетной точки зрения выходной 31 декабря не несёт никаких изменений, а для населения может стать очень удобным. Официальный запрос он направил губернатору Рязанской области Николаю Любимову.

«В уходящем году город Рязань получил почётное право стать столицей новогодних торжеств и гордое наименование «Новогодняя столица России»., что несёт в себе не только почётные права, но и груз ответственности за подготовку главного торжества года для нашей области. Без преувеличения хочу отметить, что жители нашего города заслужили этот праздник, заслужили это звание», — написал депутат.

В 2019 году в ряде российских регионов принято решение о переносе рабочего дня со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря.