Санкт-Петербург, , 17:19 — REGNUM Для изменения в лучшую сторону демографической ситуации в России необходим комплекс кардинальных мер, которые нужно применять с учетом мнений экспертов и научного сообщества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала социолог, кандидат философских наук Елена Башкирова.

Согласно прогнозу Росстата, по итогам 2019 года естественная убыль населения станет самой высокой за 11 лет, несмотря на приток мигрантов. Основная причина сокращения численности населения — снижение рождаемости почти во всех регионах.

По словам Башкировой, хотя сейчас происходят сдвиги в улучшении качества жизни россиян, но эти меры незначительны и не заметны. Она отметила, что бессмысленно повышать зарплаты, пенсии по несколько сотен рублей в год, поскольку «люди умрут и не дождутся нормальной жизни».

«Фактически, стране нужна новая социальная политика. Многие говорят о смене курса государственной экономической политики. Экономисты, социологи и даже психологи — мы все говорим, кричим, приводим данные, что эта политика препятствует нормальному развитию нации. Это признаётся, но практически ничего не меняется. Нужен просто кардинальный перелом, а не по три рубля, пять копеек», — отметила она.

Социолог отметила, что Россия должна на деле быть социально-ориентированным государством. Чтобы этого добиться необходимо привлекать научное экспертное сообщество.

«Мы должны объединиться. Мне кажется, нужно привлекать наше экспертное сообщество, оно у нас есть, оно очень сильное. Люди хотят служить родине и они знают всю информацию и знают подходы», — подчеркнула она.

По словам Елены Башкировой, для решения социальных проблем необходимо привлекать и интеллигенцию, представители которой готовы делиться своим опытом и знаниями.

«У нас нет времени строить планы на 5−10 лет», — резюмировала эксперт.

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