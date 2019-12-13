Одесса, Украина, , 17:01 — REGNUM Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит следственные действия в управлении государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Одесской области в рамках дела о пожаре в колледже. Об этом сообщает 13 декабря пресс-служба ГБР.

«Сейчас в служебных помещениях ГСЧС по Одесской области проводятся повторные обыски с целью выявления и изъятия документации, скрытой от органа досудебного расследования при проведении предварительных следственных действий», — говорится в сообщении.

Уточняется, что досудебное расследование ведётся по подозрению в ненадлежащем исполнении должностными лицами ГСЧС своих служебных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия. Изымаемая документация будет приобщена как доказательство в уголовном производстве, отметили в ведомстве.

Напомним, 4 декабря в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошёл пожар, в результате которого, по последним данным, погибли 16 человек.

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