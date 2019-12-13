Москва, , 16:58 — REGNUM В Госдуме назвали причины сохранения процедуры прохождения техосмотра автомобилей, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

«Технический осмотр надо сохранить. Мы должны с вами быть как все страны европейские, у нас не должно быть погибших 4 человека на 100 тыс. проживающих. Сегодня у нас 11,5», — заявил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв («Единая Россия»).

Парламентарий также обратил внимание на то, что Технический регламент Таможенного союза о безопасности колёсно-транспортных средств устанавливает требования безопасности при эксплуатации транспортных средств.

«Единственный способ, к сожалению, пока технического состояния автомобиля — это наш технический осмотр», — указал он.

Глава профильного комитета также напомнил, что процедуру техосмотра не проходят машины «в возрасте» до трёх лет, машины с трёх до семи лет проходят раз в два года, а потом автомобили проходят техосмотр уже каждый год.

Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось отменить техосмотр для личного транспорта.

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