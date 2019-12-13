Москва, , 16:43 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максима Егорова главным государственным жилищным инспектором страны. Соответствующее распоряжение опубликовано 13 декабря.

«В первую очередь предстоит создать систему управления государственным жилищным надзором в России, внедрить механизмы досудебного рассмотрения споров, а также программы повышения квалификации жилищных инспекторов и улучшения технической оснащённости инспекций», — сказал Егоров.

По его словам, госжилинспекции помогают гражданам решать их бытовые проблемы по обслуживанию жилья, поэтому «важно оказывать им помощь, анализировать лучшие практики из регионов и упаковывать в решения для широкого применения».

Главный госжилинспектор РФ, в частности, координирует деятельность жилищных инспекций в регионах страны, производит контроль за качеством их работы, согласовывает назначение и увольнение руководителей региональных ГЖИ.