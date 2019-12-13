Калужская территориальная община получила грант

Калуга, 13 декабря 2019, 16:39 — REGNUM Сегодня, 13 декабря, на заседании Городской думы Калуги глава городского самоуправления Александр Иванов поздравил коллег с высоким результатом, достигнутом территориальной общиной «Содружество» в рамках конкурса «Лучшая практика ТОС» в 2019 году.
ТОСовское движение в России зародилось в 1988 году, в настоящее время по всей стране работает 33 тысячи таких организаций. В конкурсе «Лучшая практика ТОС», организованном Всероссийской ассоциацией ТОС, приняли участие территориальные общины из 58 субъектов Российской Федерации. В номинации «Благоустройство и экология» первое место заняла калужская территориальная община «Содружество», возглавляемая депутатом Городской думы Татьяной Коняхиной. Территориальной общине «Содружество» от Ассоциации ТОС будет предоставлен грант в размере 500 тысяч рублей.
Как рассказала Татьяна Коняхина, грант планируется использовать для создания памятника командиру 1-го батальона 885-го стрелкового полка 290-й стрелковой дивизии Ивану Авдееву, погибшему в боях на Калужской земле и похороненному на территории микрорайона Кубяка.
885-й стрелковый полк участвовал в боях за деревню Турынино и вокзал «Калуга-1». Уже после освобождения города батальон Ивана Авдеева был переброшен под Ермолово, где во время, предположительно, разведки позиций противника и погиб комбат. Но только в 1986 году было выяснено по медальону и эксгумации останков, что в безымянной могиле похоронен Иван Авдеев. Небольшой мемориал на могиле комбата много лет подряд для местного патриотического клуба и жителей окрестных домов был «своим» памятником Великой Отечественной войны.