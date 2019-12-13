Калуга, , 16:39 — REGNUM Сегодня, 13 декабря, на заседании Городской думы Калуги глава городского самоуправления Александр Иванов поздравил коллег с высоким результатом, достигнутом территориальной общиной «Содружество» в рамках конкурса «Лучшая практика ТОС» в 2019 году.

Калужская территориальная община получила грант Пресс-служба Городской думы Калуги

ТОСовское движение в России зародилось в 1988 году, в настоящее время по всей стране работает 33 тысячи таких организаций. В конкурсе «Лучшая практика ТОС», организованном Всероссийской ассоциацией ТОС, приняли участие территориальные общины из 58 субъектов Российской Федерации. В номинации «Благоустройство и экология» первое место заняла калужская территориальная община «Содружество», возглавляемая депутатом Городской думы Татьяной Коняхиной. Территориальной общине «Содружество» от Ассоциации ТОС будет предоставлен грант в размере 500 тысяч рублей.

Как рассказала Татьяна Коняхина, грант планируется использовать для создания памятника командиру 1-го батальона 885-го стрелкового полка 290-й стрелковой дивизии Ивану Авдееву, погибшему в боях на Калужской земле и похороненному на территории микрорайона Кубяка.

885-й стрелковый полк участвовал в боях за деревню Турынино и вокзал «Калуга-1». Уже после освобождения города батальон Ивана Авдеева был переброшен под Ермолово, где во время, предположительно, разведки позиций противника и погиб комбат. Но только в 1986 году было выяснено по медальону и эксгумации останков, что в безымянной могиле похоронен Иван Авдеев. Небольшой мемориал на могиле комбата много лет подряд для местного патриотического клуба и жителей окрестных домов был «своим» памятником Великой Отечественной войны.

«В феврале 2020 года ТОС «Содружество» получит грант в размере 500 тысяч рублей, — рассказала Татьяна Коняхина, — вопрос использования этих средств мы обсудили на совете общины, выяснили мнение жителей микрорайона. Практически единогласно было решено установить новый памятник на могиле комбата Ивана Авдеева. Ранее предложенный ТОС «Содружество» проект обустройства сквера вокруг могилы комбата занял первое место в рамках проекта инициативного бюджетирования, в следующем году, к 75-летию Победы будет установлен и новый памятник».