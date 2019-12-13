Челябинск, , 16:35 — REGNUM В Челябинске начала работу общественная палата третьего созыва. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

В неё входят 27 человек. Девятерых утвердил председатель гордумы Андрей Шмидт, ещё девятерых — глава города Наталья Котова. Оставшуюся треть назначили первые 18 членов на своём организационном заседании.

Как отмечает Шмидт, среди членов палаты — люди с ограниченными возможностями здоровья, врачи, учителя и другие. Общественный орган объединил представителей самых разных общественных групп.