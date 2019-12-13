Минск, , 16:28 — REGNUM В Белоруссии не успеют начать выдачу пластиковых ID-карт и биометрических паспортов в срок. Об этом заявил глава департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун в интервью Sputnik Белоруссия.

«Есть предварительное решение, это будет соответствующим образом оформлено, что мы начнём выдачу биометрических документов ещё через год — с 1 января 2021 года», — сказал Бегун.

По его словам, в силу определённых обстоятельств страна оказалась не готова к считыванию ID-карты, хотя соответствующее оборудование уже было приобретено. По его словам, для полноценного запуска действия таких карт требуется принятие целого ряда действий.