Рига, , 16:23 — REGNUM Представители Службы государственных доходов (СГД) Латвии в этом году наложили арест на 13 млн евро, количество связанных с отмыванием средств уголовных дел увеличилось в четыре раза. Об этом пишет 13 декабря портал LSM.

По данным журналистов, власти страны включили борьбу с «грязными деньгами» в число своих приоритетов. В этой связи, СГД существенно усилило контроль за оборотом наличных.

Так, с 1 июля туристам необходимо декларировать ввоз наличных при пересечении границы Латвии даже тогда, когда они прибыли из другой страны ЕС.

Напомним, на прошлой неделе комитет Совета Европы по борьбе с отмыванием средств Moneyval должен был вынести решение относительно прогресса Латвии в деле борьбы с отмыванием средств. Однако, сегодня стало известно, что решение о том, стоит ли вносить Латвию в «серый список» отложено до февраля месяца 2020 г.