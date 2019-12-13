Париж, , 16:10 — REGNUM Движение общественного транспорта в Иль-де-Франс 13 декабря было нарушено из-за забастовки против пенсионной реформы, передает BFM TV.

Издание отмечает, что транспортное сообщение прервано на десяти линиях метро и на автобусных маршрутах в Париже.

На многих линиях метро, в частности 4 и 7, ходит только один поезд из трех в часы пик ( 6:30—9:00 и 16:30—19:30 ). Региональные поезда ходят только в часы пик.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизация железнодорожников против пенсионной реформы во Франции упала до 13,3%.

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