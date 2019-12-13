Санкт-Петербург, , 16:18 — REGNUM Только комплексный пересмотр государственной политики в здравоохранении, экономике и социальной сфере позволит России выбраться из демографической ямы, в которую страна скатывается последние несколько лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала 13 декабря социолог, кандидат философских наук Елена Башкирова.

Согласно прогнозу Росстата, по итогам 2019 года естественная убыль населения станет самой высокой за 11 лет, несмотря на приток мигрантов. Основная причина сокращения численности населения — снижение рождаемости почти во всех регионах.

По словам собеседницы агентства, последний раз прирост населения наблюдался с 2013 по 2015 год, когда был введён «материнский капитал». С 2016 года, по оценкам разных аналитических служб, уже началась убыль населения, и роста больше не наблюдается. Так, в прошлом году убыль составила 224 тысячи человек, а за первый квартал 2019 года — 150 тысяч человек, и некоторые прогнозы говорят о том, что за этот год в России убудет 450 тысяч человек.

Причина демографического спада, по мнению эксперта, кроется в нескольких факторах. Так, в России отмечается низкая рождаемость, которая не обеспечивает даже простое воспроизводство населения. За последние 15 лет этот показатель снизился почти на 30%.

Вторая причина — крайне высокая смертность населения, это и младенческая смертность, и мужская, которая в четыре раза превышает женскую. Ещё один важный фактор — низкая продолжительность жизни. По словам Башкировой, которая ссылается на многочисленные исследования, в 1975 году Россия по этому показателю была на 35-м месте среди других стран мира, сейчас же страна находится на 142-м месте.

«Понятно, что все эти факторы ведут к общему сокращению населения в России, за последние 15 лет приблизительно мы потеряли около 5 миллионов человек, или 3% от общего населения. Если это будет продолжаться такими же темпами, то потери населения будут значительными и можем потерять чуть ли не половину населения к 2050 году», — пояснила собеседница агентства.

Чтобы выйти из демографической ямы, нужно прибегнуть к кардинальным мерам в разных сферах жизни. Ключевая сфера — здоровье. По словам спикера, пропаганда здорового образа жизни хоть и ведётся, но она пока затронула только крупные города и города-миллионники. Немалую роль в ухудшении показателей демографии сыграла «медицинская реформа». Ее, по словам Башкировой, нужно менять и, скорее всего, в другую сторону от ныне существующей.

«Мы проводим много исследований, и большинство экспертов в области медицины и здравоохранения говорят, что они очень недовольны этой реформой, что ее нужно остановить, заново переписать и вообще двигаться в другую сторону, чем сейчас. Результатов от неё нет, и общая заболеваемость растёт», — отметила собеседница агентства.

Немаловажную роль играет и жилищный вопрос, который необходимо решать в масштабах всей страны. По словам социолога, сейчас, чтобы молодому человеку купить свою жилплощадь, нужно с предельным напряжением трудиться и зарабатывать, а это значит, что создание семьи и рождение детей отодвигается у него на второй план.

«На мой взгляд, третья проблема самая главная и, если мы ее не решим, так и продолжим топтаться на одном месте — система распределения доходов всех граждан России. Каждый год на наших опросах люди отмечают колоссальный разрыв между богатыми и бедными», — подчеркнула Елена Башкирова.

Если не будет смены курса государственной экономической политики, то ничего не изменится и в демографии, резюмировала она.

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