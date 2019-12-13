Москва, , 16:20 — REGNUM Неуверенность в завтрашнем дне ограничивает российские семьи в возможности заводить детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Московской городской думы Михаил Тимонов («Справедливая Россия»).

По его словам, в условиях стагнации и отсутствия перспектив люди боятся заводить детей. Поэтому ключевым аспектом для решения демографических проблем депутат МГД считает повышение уровня жизни населения.

«Необходимо развивать экономику. В стране с растущей экономикой, как мы помним по нулевым годам, рождаемость не самая плохая, потому что люди ощущают уверенность в завтрашнем дне. Сейчас люди ощущают скорее беспросветностью. Экономическая неуверенность, стагнация — не лучшая ситуация для того, чтобы рожать детей», — сказал Тимонов.

При этом сами причины демографического спада являются объективными, считает депутат. В целом, рождаемость снижается и уже не компенсируется миграционным приростом, поскольку Россия вступила в циклическую фазу низкой рождаемости после нескольких лет относительного благополучия. Однако государство в силах смягчить эту негативную тенденцию.

«Необходимо развивать поддержку молодых семей и матерей-одиночек. Необходимо развивать систему бесплатных детских садов и детского здравоохранения. У нас это есть, но оно не очень удобно в плане доступности и бесплатных услуг не хватает», — отметил Тимонов.

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