Волгоград, 13 декабря 2019, 16:01 — REGNUM Исправления недостатков капремонта жилого дома-памятника архитектуры добивается региональное отделение общероссийского народного фронта в Волгограде. На фасаде общественники зафиксировали многочисленные трещины, рушится лепнина, сообщили 13 декабря в пресс-службе волгоградского ОНФ.
Жители дома №20 по улице Мира пожаловались на то, что буквально через два года после окончания капремонта, здание вновь приходит в негодность. На фасаде появились трещины, штукатурка отслаивается, в августе 2018 года на пешеходную зону улицы упала часть одного из балконов и лепнины, украшающей крышу. Эксперты ОНФ добились того, что весной 2020 года дом, который является объектом культурного наследия регионального значения, снова отреставрируют.
В ОНФ предлагают властям рассмотреть вариант своеобразной шефской помощи: когда какое-то предприятие закрепляется за определённым домом-памятником и берёт часть финансирования по его ремонту на себя. В Волгограде объектов культурного наследия регионального значения более 300.