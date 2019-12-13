Волгоград, , 16:01 — REGNUM Исправления недостатков капремонта жилого дома-памятника архитектуры добивается региональное отделение общероссийского народного фронта в Волгограде. На фасаде общественники зафиксировали многочисленные трещины, рушится лепнина, сообщили 13 декабря в пресс-службе волгоградского ОНФ.

Жители дома №20 по улице Мира пожаловались на то, что буквально через два года после окончания капремонта, здание вновь приходит в негодность. На фасаде появились трещины, штукатурка отслаивается, в августе 2018 года на пешеходную зону улицы упала часть одного из балконов и лепнины, украшающей крышу. Эксперты ОНФ добились того, что весной 2020 года дом, который является объектом культурного наследия регионального значения, снова отреставрируют.

«Считаем, что необходимо разработать единый проект на все виды работ по капремонту для жилых домов, являющихся объектами культурного наследия, а также усилить контроль на этапе приёмки работ. Увеличивать взнос в фонд капремонта для жителей таких домов не будет справедливым, необходима местная программа софинансирования, так как большинство из таких зданий имеют статус ОКН регионального значения», — рассказала член регионального штаба ОНФ, эксперт тематической площадки ОНФ «Культура» Лидия Будченко.

В ОНФ предлагают властям рассмотреть вариант своеобразной шефской помощи: когда какое-то предприятие закрепляется за определённым домом-памятником и берёт часть финансирования по его ремонту на себя. В Волгограде объектов культурного наследия регионального значения более 300.