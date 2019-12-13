Нур-Султан, , 15:58 — REGNUM Валовой внутренний продукт Казахстана по итогам первых 11 месяцев 2019 года вырос на 4,4%. Об этом 13 декабря заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании правительства по итогам социально-экономического развития страны, сообщили в пресс-службе правительства республики.

За отчетный период рост производства в автомобилестроении вырос на 64%, легкой промышленности — на 16,6%, добыче металлических руд — 15,7%, строительстве — 12,1%, торговле — 7,5%, производстве цветных металлов — 6,8%.

Во время заседания Мамин похвалил акимов (глав) Актюбинской, Джамбульской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областей за высокие показатели роста экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев на заседании правительства заявил, что золотовалютные резервы республики по состоянию на 1 декабря 2019 года составили $28,7 млрд, что на 2,9% меньше, чем месяцем ранее.

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