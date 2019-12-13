Москва, , 15:50 — REGNUM Министерство транспорта РФ предложило, чтобы льготники покупали авиабилеты через Пенсионный фонд, указывая свое право на получение особых цен, сообщает информационный портал TourDom.ru.

Поясним, что ранее Минтранс РФ поддержало идею продавать льготные авиабилеты на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград онлайн. Предполагалось, что это будет осуществляться через авторизацию на портале госуслуг. Как утверждают эксперты, вариант с продажей билетов на основе Пенсионного фонда выглядит более реализуемым, так как для этого не требуется изменять или дорабатывать правовые акты, которые регулируют продажу проездных через интернет.

Первые шаги по реализации инициативы делает авиакомпания «Аэрофлот»: ее специалисты уже разрабатывают систему, внедрение которой позволит предлагать льготные билеты на сайте и в мобильном приложении.