Екатеринбург, , 16:04 — REGNUM В Уральском федеральном округе за последние 10 лет резко снизилось число молодых людей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как заявил уральский полпред президента Николай Цуканов на совещании по молодёжной политике, в 2009 году в округе насчитывалось 3,2 млн людей молодёжного возраста (26,4% от всех жителей УрФО), а в 2019 году таких стало 2,3 млн человек (19,2%). Количество молодых людей сократилось на 865 тысяч, обратил внимание чиновник.

«Особенно плохо то, что эта тенденция продолжается», — подчеркнул полпред.

Цуканов добавил, что могли покинуть округ из-за того, что у них не получалось найти работу и источники содержания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, по которым убыль населения в конце 2019 года станет самой высокой с 2008 года. По словам Пескова, причина таких показателей — «наследие прошедших десятилетий».

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