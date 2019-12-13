Симферополь, 13 декабря 2019, 15:44 — REGNUM Сторонники крымского бизнесмена Олега Зубкова буквально завалили государственные органы Крыма однотипными требованиями прекратить проверять и штрафовать его сафари-парк «Тайган». Об этом 13 декабря заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов республики Ольга Славгородская.
Она намекнула, что чиновники имеют дело с проплаченными интернет-ботами.
Как сообщало ИА REGNUM, Белогорский районный суд постановил закрыть сафари-парк на 30 дней, поскольку животных кормят продуктами с истекшим сроком годности. Владельца учреждения обязали устранить все нарушения и выполнять все требования по содержанию животных.
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