Симферополь, , 15:44 — REGNUM Сторонники крымского бизнесмена Олега Зубкова буквально завалили государственные органы Крыма однотипными требованиями прекратить проверять и штрафовать его сафари-парк «Тайган». Об этом 13 декабря заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов республики Ольга Славгородская.

«В министерство поступают многочисленные обращения, на сегодняшний день эта цифра достигла 700. Основной посыл — прекратить проверки и «выдуманные» штрафы в отношении его сафари-парка. Все эти обращения также направлены в адрес администрации президента РФ, имеют дословный, одинаковый текст, что свидетельствует об искусственном нагнетании ситуации», — отметила Славгородская.

Она намекнула, что чиновники имеют дело с проплаченными интернет-ботами.

«Затрачивается существенное время на подготовку ответов различным заявителям, которые по факту не имеют телефонных номеров, обращения присылаются с каких-то электронных адресов. Мы не можем даже установить обратную связь с ними», — добавила Славгородская.

Как сообщало ИА REGNUM, Белогорский районный суд постановил закрыть сафари-парк на 30 дней, поскольку животных кормят продуктами с истекшим сроком годности. Владельца учреждения обязали устранить все нарушения и выполнять все требования по содержанию животных.

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