Белгород, , 15:40 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела по обвинению 30-летнего мужчины в гибели троих человек в Ровеньском районе Белгородской области, сообщили 13 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета. Обвиняемый сбил машиной велосипедистов, которые ехали по обочине дороги.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 октября 2019 года. Мужчина, лишённый права управления транспортным средством и ранее уже судимый за езду в пьяном виде, вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. На чужой машине на автодороге недалеко от хутора Клиновский Ровеньского района, он по обочине решил обогнать едущий перед ним автомобиль, и сбил семью велосипедистов: 37-летнюю женщину и двоих её детей 10 и 12 лет. Все они погибли.

После аварии обвиняемый покинул место происшествия и пытался скрыть автомобиль и свои документы. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.