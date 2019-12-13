Париж, , 15:31 — REGNUM Во Франции мобилизация железнодорожников против пенсионной реформы упала до 13,3% в пятницу утром, 13 декабря, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что девятый день забастовки во Франции также был отмечен снижением уровня мобилизации среди водителей (66,8%).

По словам руководства французской железнодорожной компании, в мобилизации против пенсионной реформы 5 декабря приняли участие 55,6% железнодорожников и 85,7% водителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп пригласил представителей профсоюзов провести переговоры о пенсионной реформе.

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