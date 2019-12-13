Москва, , 15:31 — REGNUM 78% граждан страны давали взятки, либо знают людей, которые это делали. Такие цифры озвучил лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков, в рамках Общественного антикоррупционного форума, который проходит 13 декабря в правительстве Москвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«При этом, с фактами коррупции сталкивались 91% россиян, а 88% наших граждан заявили, что лучше заплатят, чем заявят о том, что у них вымогают взятку», — рассказал Цветков.

«Это очень показательные и интересные цифры, которые говорят о том, что граждане не верят, что правоохранительные органы им помогут. С другой стороны, люди хотят, заплатив, решить свою проблему быстрее и качественнее», — отметил он.

Более половины граждан — 51,4% опрошенных — видят заметные улучшения в антикоррупционной борьбе за последние годы. Для остальных — либо ничего не изменилось, либо вся борьба сводиться к лишь к пиару, а не к конкретным результатам (23,1% и 25,5% соответственно).

Ведомства, которые эффективнее всего борются с коррупцией, участники опроса ранжировали так: ФСБ, прокуратуру, СКР и МВД. А больше всего с коррупционными проявлениями россияне сталкиваются в правоохранительных органах, системе здравоохранения и ЖКХ.

Опрос был проведен Общественным мониторинговым центром в ноябре 2019 года в рамках подготовки к Общественному антикоррупционному форуму «Власть, общество и бизнес против коррупции. Практика и перспективы». Председателем оргкомитета форума является экс-заместитель генпрокурора, генерал-полковник Владимир Колесников.

В рамках исследования Общественного мониторингового центра в ноябре 2019 года состоялся телефонный опрос жителей России старше 18 лет по репрезентативной всероссийской выборке (опрошено 1687 человек в 45 регионах). Статистическая погрешность выборки не превышает 3,5%.