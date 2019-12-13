Ташкент, , 15:20 — REGNUM Ташкентский и Шанхайский международные арбитражные центры планируют установить партнёрские отношения, сообщает 13 декабря издание «Подробно.uz» со ссылкой на торгово-промышленную палату (ТПП) Узбекистана.

12 декабря в ТПП республики состоялась встреча с делегацией Совета по содействию международной торговле Шанхая во главе с заместителем председателя Совета Ли Чжиганом.

Во время переговоров стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере международного арбитража. Планируется, что Китай поможет в подготовке международных арбитров для Узбекистана, а также в привлечении иностранных арбитров.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря представители китайской компании Duan & Duan и профильных ведомств Узбекистана обсудили вопрос открытия в Китае филиалов узбекистанских юридических компаний.

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