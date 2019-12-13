Цхинвал, , 15:25 — REGNUM Меценат из России, который не стал афишировать свое имя, передал Храму Пресвятой Троицы Русской Православной церкви в Южной Осетии множество икон. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) республики.

«Множество икон с пожеланиями мира, добра и благодати народу Южной Осетии были вручены клирику Русской православной церкви — отцу Сергию (Кокоеву)», — рассказала в представительстве ведомства.

Отмечается, что иконы были переданы через главу СВР Алексея Варзиева.

Напомним, 10 декабря стало известно, что депутаты парламента Абхазии сообщили патриарху Московскому и всея Руси Кириллу о прогрессе в преодолении религиозных противоречий в православной среде республики.