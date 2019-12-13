Екатеринбург, , 15:42 — REGNUM Многие города Уральского федерального округа могли бы получить звание «Город трудовой доблести». Об этом заявил полпред президента по УрФО Николай Цуканов, сообщает «Коммерсант».

В своём выступлении на совещании по молодежной политике чиновник напомнил собравшимся, что в России в скором времени планируют восстановить почётное звание.

«Мне кажется, многие города Урала могли бы презентовать на это звание», — считает Цуканов.

Как сообщало ИА REGNUM, звание «Город трудовой доблести и славы» присвоено 24 российским городам. В преддверии 75-летия со дня Великой Победы звание просят присвоить и Уфе.

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