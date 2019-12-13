Минск, , 15:09 — REGNUM Уехавшая из Белоруссии физик Яна Король не любит реалии постсоветской республики, мечтает о вхождении её в состав России и российском паспорте. Об этом она заявила на своей странице в социальной сети, чем привлекала внимание русофобского националистического маргинального издания.

«Не знаю, что имеется в виду под интеграцией с Россией, но я за нее. Очень хочу российский паспорт, возможно, когда-то до него доживу. Потому что с белорусским паспортом в этом мире жить нельзя», — цитирует газета «Наша нива» запись Яны Король на своей частной странице.

Яна Король работала в NASA, проживает во Франции и ведёт частную страницу в социальной сети. У издания возник вопрос: почему она с такими взглядами не живёт в России?

«Зачем мне жить в России, если я живу во Франции. Это лучшая страна для жизни. Но это не мешает мне ненавидеть Беларусь и жалеть о том, что я не из России», — ответила Король.

Издание процитировало ещё одну запись своего идеологического врага: «Никогда не понимала белорусской государственности и поддерживаю вступление в состав Российской Федерации».

«Потому что белорусов за людей не считают. В отличие от россиян, к которым во всем мире относятся с большим уважением», — считает Кароль.