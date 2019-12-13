Уфа, , 15:33 — REGNUM Научно-исследовательский институт (НИИ) по обустройству нефтяных и газовых месторождений задолжал работникам более 31 млн рублей. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба государственной инспекции труда по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, работники предприятия обратились в Гострудинспекцию Башкирии с заявлением о том, что им постоянно задерживают заработную плату.

В результате проверки, сотрудники инспекции выяснили, что 5 месяцев работники предприятия получали заработную плату с нарушением установленных сроков. Более того, за август 2019 года предприятие задолжало 238 сотрудникам порядка 11,5 млн рублей.

А 238 сотрудников не получили заработную плату за сентябрь (порядка 7,2 млн рублей) и за октябрь (12,7 млн рублей).

Сотрудники Гострудинспекции выдали руководителю предприятия предписание погасить задолженность, а также выплатить денежную компенсацию за задержку заработной платы.

Отмечается, что работодатель исполнил данное предписание, рассчитавшись с сотрудниками.