Нур-Султан, , 15:03 — REGNUM Старший прокурор управления уголовного преследования главной транспортной прокуратуры Казахстана Альжаппар Кутанов задержан по подозрению в вымогательстве, сообщили 13 декабря в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ).

В ведомстве уточнили, что задержание произошло 10 декабря 2019 года в Усть-Каменогорске. Сотрудники КНБ также арестовали заместителя начальника управления по защите общественных интересов прокуратуры Восточно-Казахстанской области Айдоса Рамазанова.

Оба сотрудника транспортной прокуратуры задержаны с поличным при получении от предпринимателя 50 млн тенге ($130 тыс.). В отношении подозреваемых продолжается досудебное расследование по ст. 194, ч. 4, п. 2 УК Казахстана («Вымогательство»).

Напомним, 13 декабря руководитель департамента агентства по противодействию коррупции Сергей Перов заявил, что сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали секретаря маслихата (представительного органа власти) Нур-Султана в рамках дела о строительстве линии легкорельсового транспорта.

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