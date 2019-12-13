Улан-Удэ, , 14:59 — REGNUM Количество прибывших в Бурятию за первые девять месяцев 2019 года начало превышать число уехавших отсюда. Такие данные привели ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

Так, за январь-сентябрь в республику переехали жить 33,3 тыс. человек, тогда как выбыли 31,9 тыс. Таким образом, миграционный прирост составил 1,4 тыс. человек. Причём почти 2,2 тыс. прибывших являются международными мигрантами, большая часть которых переехала в Бурятию из стран СНГ.

В аналогичный период 2018 года ситуация была противоположной — на 30,1 тыс. прибывших приходилось 33,1 тыс. выбывших. Приезжих из-за рубежа в прошлом году насчитывалось меньше трёхсот человек.

Добавим, что ситуация в Бурятии стала лишь исключением в тенденции роста убыли населения. Так, население Хабаровского края, как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года сократилось на 18,5 тыс. человек.

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