Москва, , 14:37 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым убыль населения по итогам 2019 года станет самой высокой с 2008 года.

«Демографическая яма, которую неоднократно объяснял и сам президент, и наши все руководители социальной области, действительно, эта яма сейчас находится в своей кульминации», — сказал представитель Кремля.

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По его словам, это «наследие прошедших десятилетий, история нашей страны, которую мы несём сейчас на своих плечах». Песков уточнил, что национальные проекты в области демографии как раз направлены на минимизацию последствий этой демографической ямы.

По данным Росстата, с января по октябрь убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) составила 259,6 тыс. человек.

Напомним, по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года, общая численность населения страны составила 142 857 тыс. человек. По сравнению с 2002 годом население сократилось на 2310 тыс. человек (или на 1,6%).

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ИА REGNUM с 17 октября 2019 года проводит социологический опрос, в котором приняли участие более 30 000 человек (абсолютное большинство которых (96,4%) составляют жители России).

Более 48% жителей России отметили, что детей вокруг них стало меньше. Хуже средней и оценка положения в малых городах России — лишь 30% опрошенных жителей отмечают рост рождаемости, а более половины (55%) считают, что она существенно упала.

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