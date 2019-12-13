Волгоград, , 14:53 — REGNUM Званиями Воинской доблести и Трудовой славы предложили наделять поселения в Волгоградской области. Предложение прозвучало 13 декабря от ветеранского сообщества в ходе рабочей встречи губернатора Андрея Бочарова с советом Общественной палаты региона, посвящённой подготовке к юбилею Великой Победы, сообщает пресс-служба администрации области.

Глава региона поддержал инициативу ветеранов. Для того, чтобы поселения обрели новое звание, губернатор предложил выработать соответствующие критерии и оформить всё в соответствии с законодательством. В 2020 году особенное внимание уделят всему, что связано с юбилеем Великой Победы.

«Мы живём на территории прославленной земли, и для нас с вами это ещё и особые задачи. Особое внимание необходимо сосредоточить на поддержке фронтовиков, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла — тех, кто, сражаясь на фронте, трудясь в тылу, одержал Великую Победу. Подход ни в коем случае не должен быть формальным. Отдельное внимание — сохранению исторической памяти и наследия Великой Победы. Здесь необходимо принять дополнительные меры. И к этой работе важно активнее привлекать молодёжь», — обратился к участникам встречи Андрей Бочаров.

Кроме того, в регионе планируют с участием общественности систематизировать награды Волгоградской области, расширить их отраслевую линейку.

Согласно указу президента РФ 2020 год объявлен Годом Памяти и Славы.