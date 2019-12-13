Волгоград, 13 декабря 2019, 14:53 — REGNUM Званиями Воинской доблести и Трудовой славы предложили наделять поселения в Волгоградской области. Предложение прозвучало 13 декабря от ветеранского сообщества в ходе рабочей встречи губернатора Андрея Бочарова с советом Общественной палаты региона, посвящённой подготовке к юбилею Великой Победы, сообщает пресс-служба администрации области.
Глава региона поддержал инициативу ветеранов. Для того, чтобы поселения обрели новое звание, губернатор предложил выработать соответствующие критерии и оформить всё в соответствии с законодательством. В 2020 году особенное внимание уделят всему, что связано с юбилеем Великой Победы.
Кроме того, в регионе планируют с участием общественности систематизировать награды Волгоградской области, расширить их отраслевую линейку.
Согласно указу президента РФ 2020 год объявлен Годом Памяти и Славы.