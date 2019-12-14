Москва, 14 декабря 2019, 03:00 — REGNUM
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 14 декабря: армия Сталинградского фронта начала наступление.
14 декабря 1942 года началось наступление ударной армии Сталинградского фронта, которая оборонялась на внешнем фронте окружения — с целью отвлечь на себя часть сил немецкой армейской группы «Гот».
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