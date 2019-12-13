Москва, , 14:21 — REGNUM Новую фигурантку дела бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова Екатерину Заяц необходимо поместить под стражу. Об этом просит следствие, сообщили 13 декабря журналистам в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Суд рассмотрит ходатайство об аресте Заяц 13 декабря. Ей инкриминируют мошенничество и участие в преступном сообществе. Заяц является безработной, она стала восьмым фигурантом в деле Абызова.

Как сообщало ИА REGNUM, следствие считает бывшего министра Абызова организатором преступного сообщества, которое похитило 4 млрд рублей. Все эти средства выведены за рубеж. Абызова задержали в марте 2019 года, он находится в СИЗО.

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