Ташкент, , 14:14 — REGNUM Французский университет Пуатье будет предоставлять гранты на обучение студентам и преподавателям трех узбекистанских вузов в рамках программы финансирования Erasmus, сообщает 13 декабря издание UzDaily.

Делегация Университета Пуатье посетила Национальный университет Узбекистана, Самаркандский государственный университет и Ургенчский государственный университет. Все три вуза принимают участие в программе Erasmus. Отмечается, что в течение трех лет студенты вуза будут получать гранты по направлениям математика, экономика и филология.

Напомним, Университет Пуатье основан в 1431 году и является одним из старейших университетов во Франции. На семи факультетах обучаются около 23 тыс. человек.

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