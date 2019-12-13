Сухум, , 14:14 — REGNUM Трёхдневные учения для российских разведчиков, проходящих военную службу в Абхазии, прошли на абхазском полигоне Цабал. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) ВС РФ.

Сообщается, что учебные занятия проходили как в ночное, так и в дневное время. В ходе маневров разведчик обнаружили и сымитировали уничтожение кочующих групп условных «боевиков».

По данным пресс-службы, на учениях использовали для проведения операции бронетранспортеры «Тигр-М», беспилотные летательные аппараты, станковый гранатомет АС-17 «Пламя» и пулеметы. На занятиях принимали участие около 500 военнослужащих.