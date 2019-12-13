Челябинск, , 14:05 — REGNUM Бывший сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов одержал ещё одну судебную победу. Свердловский облсуд утвердил решение Советского райсуда столицы Южного Урала, согласно которому уголовное дело против экс-чиновника закрыта, а сам он должен заплатить судебный штраф в 40 тыс. рублей, пишут местные СМИ.

Решение было вынесено в августе. Прокуратура подала апелляцию. Но, судя по решению Свердловского облсуда, добиться в этот раз отмены постановления не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, Давыдова обвиняли в злоупотреблении полномочиями. Изначально суд назначил ему судебный штраф в марте, но прокуратура смогла добиться отмены этого решения.

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