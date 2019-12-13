Калуга, , 15:43 — REGNUM Министерство конкурентной политики Калужской области в рамках столичной церемония «Премии Рунета — 2019» отмечено дипломом «Лучший региональный заказчик на Портале поставщиков» в номинации «Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы», сообщает 13 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Калужская область стала первым регионом в России, который 10 лет назад, в 2009 году, внедрил автоматизированную систему для осуществления «малых» закупок. Благодаря этому они стали более прозрачными, осуществляется их постоянный контроль, а предприниматели получили открытый доступ к закупкам.

Министерством конкурентной политики Калужской области было опубликовано в единой информационной системе более семи тысяч конкурентных процедур. Значительный вклад калужское министерство внесло в межрегиональное сотрудничество. Так, московские поставщики принимали активное участие в закупках для нужд Калужской области, а благодаря предпринимателям региона было поставлено в Москву продукции на 2,6 млрд рублей.

Церемония вручения премии рунета — это ежегодное представление лидеров цифровой отрасли и подведение IT-итогов года. Премия является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети интернет (Рунета).

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