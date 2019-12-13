Москва, , 13:57 — REGNUM Мещанский суд Москвы предложил ГУП «Московский метрополитен» предоставить расчёты по конкретным станциям метро, на которых были задействованы дополнительные сотрудники в день проведения несогласованных акций 3 августа. Об этом 13 декабря пишет РАПСИ.

В связи с этим заседание об истребовании у организаторов незаконных акций 3 августа Любови Соболь и Георгия Албурова денежной компенсации было перенесено на 20 декабря.

Ранее представитель истца заявил, что в связи с привлечением на работу в выходной день дополнительных сотрудников ГУП «Московский метрополитен» понёс дополнительные издержки в размере 311 тысяч рублей.

Представители стороны защиты утверждают, что ГУП «Московский метрополитен» наоборот должен был получить прибыль от дополнительного пассажиропотока.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря Симоновский суд удовлетворил иск «Мосгостранса» к Соболевой и Албурову на сумму 657 тысяч рублей в связи с перекрытием дороги в период проведения несогласованных акций 3 августа.