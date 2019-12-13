Москва, , 13:55 — REGNUM Самым популярны стилем в интерьере жители России назвали современный. 37% опрошенных предпочли бы оформить интерьер своей квартиры в стиле минимализма или хай-тека (молодые люди до 25 лет — 55%), показал опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

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Около трети граждан (29%) предпочли бы классические стили (ампир, барокко и т. д.). Больше к классическим стилям привержены люди в возрасте от 45 до 59 лет (34%).

Остановили бы свой выбор на дачном стиле 11% респондентов. Смешанный стиль, эклектику в квартире или в доме предпочли бы 15%, советский винтаж — 10% граждан (старше 60 лет — 60%).

Опрос в ноябре 2019 годы. Опрошены 1600 человек старше 18 лет в 150 населенных пунктах в 52 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, не готовы тратить большие деньги на ремонт в квартире или доме 51% жителей России.

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