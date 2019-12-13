Курск, , 13:55 — REGNUM В Курской области 31 декабря может стать выходным днём. Как сообщает ИА REGNUM, куряне могут проголосовать по этому вопросу на портале «Действуем вместе».

Губернатор Роман Старовойт разместил на своей странице в соцсети ссылку на голосование и спросил, хотят ли куряне перенести рабочий день на 28 декабря.

«Уважаемые куряне! Мне важно знать ваше мнение: нужно ли сделать 31 декабря выходным днем в Курской области, а рабочий день перенести на субботу, 28 декабря? Предлагаю решить это коллективно на портале «Действуем вместе», — написал губернатор Курской области.

Голосование продлится три дня. Мнения курян по этому поводу разделились, но вполне вероятно, что Курская область вслед за несколькими регионами может объявить канун Нового года выходным днём.

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