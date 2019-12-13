Екатеринбург, , 14:03 — REGNUM В столице Среднего Урала изменилась форма записи электронного заявления на поступление ребёнка в первый класс. Об этом сообщает «Новый день».

Как заявил глава екатеринбургского филиала «Ростелекома» Сергей Фёдоров, раньше сайт госуслуг предоставлял родителям список школ, из которого нужно было выбрать учреждение. Теперь же родители должны вбить в пустую форму номер школы самостоятельно.

Нововведение внедрили, чтобы сбавить нагрузку на сайт, уточнил Фёдоров. Заявки будут регистрироваться по времени подачи.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года в Екатеринбурге сбилась очерёдность при подаче заявлений на запись первоклассников.

Первый этап записи в школы города начинается 15 декабря 2019 года.

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