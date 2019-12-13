Новокузнецк, Кемеровская область, , 13:52 — REGNUM В Новокузнецке будут установлены 20 электрозаправочных станций для электрокаров. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов в своём Instagram.

«Компания «Россети» и «МРСК Сибирь» совместно с нами приступит к реализации программы, затрагивающей интересы владельцев электрокаров. Согласно проекту, в декабре, планируется установить в Новокузнецке три электрозаправочных станции. В дальнейшем, пилотный проект в Новокузнецке предполагает расширение зарядной инфраструктуры города до 20 станций, в том числе установку «быстрых» зарядных станций», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кузбассе владельцев электромобилей освободили от уплаты транспортного налога. Сегодня в регионе насчитывается всего 64 электромобиля.

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