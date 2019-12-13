Санкт-Петербург, , 13:53 — REGNUM В Петербурге суд приговорил к штрафу компанию, виновную в массовом отравлении персонала сетевых магазинов «Леруа Мерлен» и «Петрович». Об этом сообщили 13 декабря в объединенной пресс-службе городских судов.

Решение по делу об отравлении в торговом центре «Леруа Мерлен» в октябре 2019 года вынес Калининский районный суд. Он привлек к административной ответственности ООО «Фуд Сервисез» по статье 6.6 КоАП РФ.

Напомним, в октябре в больницу попали 19 сотрудников «Леруа Мерлен Восток», питавшихся в собственной столовой в торговом центре на улице Руставели. Санитарно-эпидемиологическое расследование нашло там сальмонеллу. Обеды компании поставляли «Фуд Сервисез».

Проверяющие пришли к выводу, что были нарушены санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, а именно: сэндвичи и салаты хранились в витрине при 11 градусах тепла, что противоречит требованиям, по кашам и творогу вовсе отсутствовали сведения о дате и часе выработки продукции, полки холодильного оборудования для молочной продукции были грязными, термометр в холодильном шкафу для нее не был установлен, журнал качества не велся, сроки прохождения медобследований у повара-раздатчика тоже были нарушены.

ООО «Фуд Сервисез» не стало отправлять в суд своих представителей или защитников. Вину компания не признала. Ранее в интервью СМИ руководитель фирмы Александр Янгуров заявлял, что Роспотребнадзор «развалил» компанию.

Суд назначил «Фуд Сервисез» наказание в виде 30 тыс. рублей штрафа.

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