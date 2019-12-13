Махачкала, 13 декабря 2019, 13:46 — REGNUM Выемку документов проводят сотрудники силовых структур в управлении Федерального казначейства по Дагестану. Оперативные мероприятия связаны с уголовным делом, ранее возбужденным главным следственным управлением МВД по СКФО, пишет 13 декабря ТАСС.
Сообщается, что силовики изымают документы, имеющие важность для расследования дела. Задержаний пока нет. При этом не уточняется сути уголовного дела, в рамках которого идут оперативные мероприятия.
Официальным подтверждением данной информации ИА REGNUM пока не располагает.
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