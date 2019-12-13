Рязань, , 13:43 — REGNUM Ситуацию с высылкой преподавателей из американского университета Буффало прокомментировал организатор поездки, директор Центра маркетинга Владимир Моторжин. На своей странице в социальной сети, доступной для друзей, он рассказал, когда приглашал иностранцев и с какой целью.

По словам Моторжина, с руководителем американской делегации Молли Андерсон он познакомился в 1997 году, когда она приезжала волонтёром в экономический лагерь «Содружество». В 2017 году Моторжин посетил университет Буффало, где «обсудил с преподавателями и руководством «научные и методические вопросы «управления и инновационного маркетинга», рассматривали примеры того, как коммерческому успеху изобретений способствует грамотная маркетинговая политика». После этого он пригласил американцев в Рязань, а узнав в 2019 году о намерении преподавателей посетить Россию, напомнил о своём предложении и предложил организовать экскурсию и встречу со студентами и преподавателями рязанских учебных заведений. На встрече в Рязанском институте (филиале) Московского Политехнического университета Моторжин выступал модератором.

«Я даже не предполагал, что обмен знаниями в современном мире может повлечь такие последствия. Мы постарались соблюсти формальности, план мероприятий был предоставлен многим службам, в том числе начальнику сектора внешних связей управления экономического развития администрации Рязани С. Е. Гомозову, который присутствовал на мероприятии, а затем дал показания миграционной службе», — написал Владимир Моторжин.

После встречи преподавателей университета Буффало задержали, допросили в миграционной службе, дело направили в суд, который проводил разбирательство два дня.

«Только по моему требованию в суде им было разрешено общение с адвокатами. Им вменили нарушение режима пребывания в России (туризм), посчитали, что они провели «лекционные занятия» студентам, а для этого они должны были получить «обыкновенную деловую визу». Решение вынесли… «признать виновными в совершении административного правонарушения, назначить штраф 2000 рублей… и контролируемый самостоятельный выезд из РФ». Американцы вели себя крайне корректно, не оспаривая никакие действия правоохранительных органов и суда», — пишет организатор встречи.

Преподаватели покинули Россию. Напомним, инцидент подтвердили в пресс-службе Советского районного суда Рязани.

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