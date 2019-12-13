Рязань, 13 декабря 2019, 13:43 — REGNUM Ситуацию с высылкой преподавателей из американского университета Буффало прокомментировал организатор поездки, директор Центра маркетинга Владимир Моторжин. На своей странице в социальной сети, доступной для друзей, он рассказал, когда приглашал иностранцев и с какой целью.
По словам Моторжина, с руководителем американской делегации Молли Андерсон он познакомился в 1997 году, когда она приезжала волонтёром в экономический лагерь «Содружество». В 2017 году Моторжин посетил университет Буффало, где «обсудил с преподавателями и руководством «научные и методические вопросы «управления и инновационного маркетинга», рассматривали примеры того, как коммерческому успеху изобретений способствует грамотная маркетинговая политика». После этого он пригласил американцев в Рязань, а узнав в 2019 году о намерении преподавателей посетить Россию, напомнил о своём предложении и предложил организовать экскурсию и встречу со студентами и преподавателями рязанских учебных заведений. На встрече в Рязанском институте (филиале) Московского Политехнического университета Моторжин выступал модератором.
После встречи преподавателей университета Буффало задержали, допросили в миграционной службе, дело направили в суд, который проводил разбирательство два дня.
Преподаватели покинули Россию. Напомним, инцидент подтвердили в пресс-службе Советского районного суда Рязани.
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